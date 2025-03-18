قصف غزة.. مسؤولون في حماس قتلوا بالغارات الإسرائيلية (أسماء)

وكالات

كشفت مصادر فلسطينية، عن أسماء بعض القياديين من حركة حماس، الذين قتلوا في غارات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية، مقتل أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في حماس ورئيس لجنة الطوارئ.

وقالت المصادر، إن مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، قتل أيضا في غازة إسرائيلية على غزة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لحماس مقتل محمود أبو وطفة المسؤول الأمني الكبير بالحركة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش أبقى الخطة العملياتية لضرب غزة سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف المسؤول أن حماس كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد إسرائيل واتخذت خطوات لإعادة التسلح.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الهجوم الجوي الإسرائيلي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة حماس.