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قصف غزة.. إسرائيل تأمر بوقف التدريس اليوم في مناطق بالقطاع

04:43 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام "الشاباك" ينفذ غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن القيادة الداخلية أمرت بتقييد النشاط المدني بالقرب من قطاع غزة في أعقاب الضربات على حماس، وفقا لسكاي نيوز.

وأمرت إسرائيل تأمر بوقف التدريس اليوم الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي.

ويقود رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، استئناف الهجوم على قطاع غزة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار من مقره في كرياه في تل أبيب.

وتم إعداد خطة الهجوم وإبقائها سرية داخل جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف إحداث مفاجأة في الهجوم، وفقا لروسيا اليوم.

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