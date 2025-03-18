قصف غزة.. إسرائيل: الهجوم سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الغارات الجوية
04:39 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي.
ويقود رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، استئناف الهجوم على قطاع غزة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار من مقره في كرياه في تل أبيب.
وتم إعداد خطة الهجوم وإبقائها سرية داخل جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف إحداث مفاجأة في الهجوم، وفقا لروسيا اليوم.
قصف غزة اليوم قصف غزة قصف غزة الان قصف غزة الآن قصف قطاع غزة غارة إسرائيلية على قطاع غزة غزة الآن غارات عنيفة في غزة غزة تحت القصف إسرائيل الهجوم على غزة غارات إسرائيلية على غزة
فيديو قد يعجبك: