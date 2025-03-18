قصف غزة.. إسرائيل: الهجوم سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الغارات الجوية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي.

ويقود رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، استئناف الهجوم على قطاع غزة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار من مقره في كرياه في تل أبيب.

وتم إعداد خطة الهجوم وإبقائها سرية داخل جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف إحداث مفاجأة في الهجوم، وفقا لروسيا اليوم.