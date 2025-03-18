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قصف غزة.. البيت الأبيض: ترامب أوضح أن حماس والحوثيون وإيران سيدفعون ثمن أفعالهم

04:34 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه تم إبلاغ إدارة ترامب والبيت الأبيض من قبل إسرائيل بشأن الهجمات التي وقعت اليوم في غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت: "أوضح الرئيس ترامب بشكل قاطع أن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لنشر الإرهاب، ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضًا ضد الولايات المتحدة، سيدفعون ثمن أفعالهم".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان: إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

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