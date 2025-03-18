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قصف غزة.. ارتفاع عدد ضحايا غارات إسرائيل على القطاع لـ80 شهيدا

04:02 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

القصف الإسرائيلي -أرشيفية

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وكالات

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي شنته طائرات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 80 شهيدا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش لن يتوقف عن القتال حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم، متوعدا بتحقيق "جميع أهداف الحرب" عبر "قوة لم تعرفها حماس من قبل".

وقال كاتس في بيان نشره موقع "يديعوت أحرونوت": "عدنا الليلة إلى القتال في غزة في ظل رفض حماس الإفراج عن الرهائن وتهديداتها باستهداف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمجتمعات الإسرائيلية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "إذا لم تُفرج حماس عن جميع الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وسيواجه قتلة حماس جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة لم يعرفوها من قبل".

واختم قائلا: "لن نتوقف عن القتال حتى عودة جميع الرهائن إلى ديارهم وتحقيق جميع أهداف الحرب."

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