قصف غزة.. مسؤول إسرائيلي: الجيش متأهب ومنتشر على جميع الساحات

وكالات

أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أن قوات جيش الاحتلال متأهبه ومنتشرة على جميع الساحات، بشأن الغارات التي شنتها فجر اليوم على قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الجوي التي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة، شمل اغتيال قيادات عسكرية وسياسية في حركة حماس.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، سقوط أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الجوي الإسرائيلي على مدينة غزة.

يذكر أن حركة حماس، قالت اليوم الثلاثاء، إن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول، وفقا لروسيا اليوم.