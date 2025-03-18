قصف غزة.. أول تعليق من البيت الأبيض بشأن غارات إسرائيل على القطاع

وكالات

علق البيت الأبيض قبل قليل، على الغارات الإسرائيلية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض: "إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، سقوط أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الجوي الإسرائيلي على مدينة غزة.

يذكر أن حركة حماس، قالت اليوم الثلاثاء، إن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت حماس في بيان: "نحمّل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزّل وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة".

وتابع البيان: " نطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".

وأكدت حماس: "ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكسر الحصار الظالم المضروب على قطاع غزة".

وقالت: "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة".