قصف غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع لـ35 شهيدا



وكالات

أعلنت مصادر طبية فليسطينة، قبل قليل، سقوط 35 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الجوي الإسرائيلي على مدينة غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: إنه بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وينفذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية في جميع انحاء قطاع غزة، ما أدى لإيقاع قتلى ومصابين في مواصي خانيونس.

وقصفت طائرات إسرائيلية منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، كما تم استهداف منزل في بيت حانون.

كما استهدفت الغارات محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة، ومنزل عائلة أبو طير في محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة.

واستهدفت القصف الإسرائيلي أيضا منزل عائلة أبو سيف في النصيرات المنطقة الغربية، ومنزلا لعائلة غبون في شارع صدام في حي الجنية شرق رفح.