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قصف غزة.. استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة العشرات جراء الغارات الإسرائيلية

03:03 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء غارات شنتها طائرات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: إن إسرائيل تستأنف عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة بعد رفض الحركة مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف البيان: "من الآن فصاعدا ستعمل إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

وتابع: "الخطة العملياتية عُرضت من قِبل الجيش وصادق عليها المستوى السياسي".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) ينفذ غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة.

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