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إسرائيل تشنّ ضربات مكثفة على أهداف لحركة حماس في غزة

02:59 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

هجمات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: إن إسرائيل تستأنف عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة بعد رفض الحركة مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف البيان: "من الآن فصاعدا ستعمل إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

وتابع: "الخطة العملياتية عُرضت من قِبل الجيش وصادق عليها المستوى السياسي".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) ينفذ غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة.

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