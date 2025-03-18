إسرائيل تشنّ ضربات مكثفة على أهداف لحركة حماس في غزة



وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: إن إسرائيل تستأنف عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة بعد رفض الحركة مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف البيان: "من الآن فصاعدا ستعمل إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

وتابع: "الخطة العملياتية عُرضت من قِبل الجيش وصادق عليها المستوى السياسي".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) ينفذ غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة.