"كان": نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش بالتحرك ضد حماس بغزة

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

وتزامنا مع شن غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وصدر عن الجيش الإسرائيلي بيان إضافي جاء فيه: "بعد تقييم الوضع، ستُجرى تغييرات على الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي اعتبارا من الساعة 2:00 من صباح اليوم الثلاثاء، وفي إطار هذه التغييرات، ستُنقل مناطق التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة من حالة "نشاط كامل" إلى "نشاط محدود"، مما يعني حظر الأنشطة التعليمية. أما مناطق النقب الغربي ولخيش الغربية، فستبقى دون تغيير - نشاط كامل".

وتابع البيان: "يُرجى من الجمهور الالتزام بالإرشادات المنشورة على القنوات الرسمية لقيادة الجبهة الداخلية، ويتم تحديث الإرشادات الكاملة على بوابة الطوارئ الوطنية وتطبيق قيادة الجبهة الداخلية".

وشنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ أن الجيش الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية في العديد من المناطق بقطاع غزة.

وسقط قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس وبيت حانون، إذ شنت الطائرات غارة في محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة.

ويأتي هذا التطور المأساوي بعد تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، وإثر عدم تمديد المرحلة الأولى منه.