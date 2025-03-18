ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لـ2 من أبناء بايدن.. ما السبب؟

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينهي فورا التفاصيل الأمنية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لـ2 من أبناء الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وهي الحماية التي كان الرئيس السابق قد مددها حتى يوليو قبل مغادرته منصبه في يناير.

واعترض الرئيس الجمهوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على تخصيص 18 عميلا لحماية هانتر بايدن خلال وجوده في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع.

كتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "استمتع هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية لفترة طويلة، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب: "يرجى العلم أنه من الآن فصاعدا، لن يحظى هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية. وبالمثل، ستُحذف آشلي بايدن، التي لديها 13 من أعضاء الجهاز يوفرون لها الحماية، من القائمة".

وبموجب القانون الاتحادي، يحصل الرؤساء السابقون وزوجاتهم على حماية مدى الحياة من جهاز الخدمة السرية، لكن الحماية التي تُمنح لأفراد عائلاتهم المباشرين ممن تجاوزوا سن 16 عاما تنتهي عند مغادرتهم المنصب.

ومع ذلك، قام كل من ترامب وبايدن بتمديد الحماية لأبنائهم لمدة 6 أشهر بعد انتهاء ولايتهم.