ترامب يكشف عن اتفاق على عناصر في تسوية الأزمة الأوكرانية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العديد من عناصر الاتفاق النهائي بشأن أوكرانيا تم الاتفاق عليه حتى الآن، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

قال في منشور عبر موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: إن العديد من عناصر الاتفاق النهائي بشأن أوكرانيا تم الاتفاق عليه حتى الآن، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "غدا صباحا، سأتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق النهائي، وأنا أتطلع حقا إلى مكالمتي الهاتفية مع الرئيس بوتين".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه يجري إعداد النقاط الأساسية لجدول أعمال محادثة الرئيس بوتين مع ترامب.