وزير خارجية أمريكا يٌعلق على المحادثة المرتقبة بين بوتين وترامب.. ماذا قال؟



وكالات

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على المحادثة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.

قال روبيو: "سنعرف المزيد بعد أن يتحدث ترامب مع بوتين، ونأمل أن تتحسن الأمور"، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب روبيو، فإن الأطراف في الملف الأوكراني أصبحت أقرب إلى التسوية بعد الاتصالات الأمريكية مع أوكرانيا وروسيا.

وصباح الاثنين، أعلن الكرملين الاستمرار في التحضير لمباحثات هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب اليوم الثلاثاء.