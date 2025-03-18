الحوثي يُحذر أمريكا: استمرار العدوان يدفعنا لمواجهة التصعيد بالتصعيد



وكالات

حذر زعيم حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، الولايات المتحدة من أن استمرار العدوان سيدفع الحوثيين إلى مواجهة التصعيد بالتصعيد.

وقال الحوثي في بيان مصور: "من جديد نقدم التحذير للأمريكي أن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي، إنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيده بخيارات تصعيدية إضافية"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف: "نحن نواجه الآن عدوانه باستهداف حاملة طائراته، باستهداف بوارجه، وقطعه الحربية في البحر، ولكن حينما يستمر في عدوانه لدينا خيارات تصعيدية أكبر من ذلك، وأكثر إيلاما له، فنحن نوجه له التحذير وليستفد مما قدمه شعبنا العزيز اليوم من رسالة واضحة وقوية تؤكد على ثباته على موقفه".

وتابع: "بالنسبة للعدو الإسرائيلي وإصراره على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، هو عدوان كبير، إجرام رهيب وفظيع، لا يمكن السكوت عنه، ونحن حتى تجاه هذه المسألة قلنا: موقفنا في حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية هو الخطوة الأولى، ولكن عندما تشتد مجاعة الشعب الفلسطيني في غزة، لا يمكن أن نتفرج وأن يكون موقفنا فقط عند هذا المستوى، لأن المعيار لموقفنا هو مسؤوليتنا الدينية والإيمانية والأخلاقية، مع فعل ما نستطيعه وما نتمكن منه، لذلك لا نتردد عندما يستلزم الحال، وتقتضي المسؤولية أن نقدم على خطوة أكبر أو عمل أكبر، فنحن مستعدون".

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت يوم السبت 15 مارس عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وبدأ الطيران الأمريكي بتوجيه ضربات إلى مواقع على الأراضي اليمنية.