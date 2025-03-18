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رئيس وزراء كندا: على أمريكا وقف التحدث عن الولاية الـ51

02:07 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

مارك كارني

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن على الولايات المتحدة أن توقف تناول الحديث عن ضم كندا لتصبح "الولاية الـ 51" وتبدأ حوارا حول التعاون مع أوتاوا.

قال كارني: "لقد رفضنا مثل هذه التعليقات، وهي عديمة الاحترام والفائدة ويجب وقفها قبل أن نبدأ أي حوار حول شراكة أوسع مع الولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

كان كارني الذي أصبح رئيسا للحكومة الكندية اعتبارا من 14 مارس الجاري خلفا لجاستين ترودو، قد أعلن في وقت سابق أن كندا لن تنضم إلى الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.

يأتي ذلك ردا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة انضمام كندا لبلاده بغية تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، واصفًا إياها بـ "الولاية الـ 51" للولايات المتحدة ورئيسَ وزرائها السابق ترودو بـ "الحاكم"، مشبها إياه بحاكم ولاية أمريكية.

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