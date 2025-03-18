إيران ترد على ترامب: أي عمل عدواني ضدنا سيُواجه بعواقب وخيمة

وكالات

أكدت بعثة إيران، أن الجمهورية الإسلامية حذرت من أن أي عمل عدواني ضدها سيواجه بعواقب وخيمة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل.

وقالت بعثة إيران لدى المنظمة الدولية في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجمهورية الإسلامية ستدافع بحزم عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية وفقا للقانون الدولي، وفقا لروسيا اليوم.

وعبرت عن قلقها العميق وإدانتها الشديدة لما وصفته بالتصريحات العدوانية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته.

واتهمت البعثة الإيرانية الإدارة الأمريكية بالسعي إلى تبرير أعمال العدوان وجرائم الحرب التي ارتكبتها واشنطن ضد اليمن، من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى تهديدها العلني باستخدام القوة.

وأكدت البعثة، أن هذا الخطاب الأمريكي التحريضي يعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 2(4) التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد الدول ذات السيادة.

وشددت البعثة الإيرانية على أن طهران ترفض بشدة هذه التصريحات التي وصفتها بـ"الاستفزازية والعدائية"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من مسألة إدانتها.

كما طالبت المجلس بالضغط على الولايات المتحدة لحملها على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت البعثة، أن التهديد باستخدام القوة يُمثل سابقة خطيرة من شأنها أن تُعرض السلم والأمن الدوليين لمخاطر جسيمة، محذرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب.

وفي سياق متصل، أدانت إيران بشدة العدوان العسكري الأخير الذي شنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن، معتبرة أن هذه العمليات العسكرية تمثل انتهاكا صارخًا لسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن هذا التدخل العسكري يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار الإقليميين.

وطالبت طهران المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مؤكدة أن أي تصعيد عسكري سيسهم في زعزعة الأمن في المنطقة ويفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ"عواقب وخيمة"، وحملها المسؤولية عن أي هجوم تنفذه حركة "أنصار الله" اليمنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستخدم "القوة المميتة الساحقة" في اليمن حتى تحقق أهدافها هناك.