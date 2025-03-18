الصحة العالمية: خفض المساعدات الأمريكية قد يتسبب بخسارة أرواح الملايين

(د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض المساعدات التنموية الأمريكية سيؤدي إلى انتكاسات هائلة في مكافحة الأمراض المميتة مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان "على مدى العقدين الماضيين، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح ثنائي لمكافحة الملاريا، مما ساعد على منع ما يقدر بنحو 2ر2 مليار حالة إصابة و7ر12 مليون حالة وفاة".

وأشار إلى أنه "لوحظت بالفعل اضطرابات شديدة في إمدادات تشخيص الملاريا والأدوية والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية" نتيجة التقليص الأمريكي.

وأضاف: "إذا استمرت تلك الاضطرابات، فقد نشهد 15 مليون حالة إصابة إضافية بالملاريا و107 ألف حالة وفاة خلال هذا العام فحسب، ما يمحو مسار 15 عاما من التقدم".

وأشار تيدروس أيضًا إلى أن تجميد التمويل الأمريكي قد تسبب في "وقف فوري لخدمات علاج فيروس نقص المناعة البشرية، واختباره والوقاية منه في أكثر من 50 دولة".