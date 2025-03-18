الدفاع السورية: وقف إطلاق النار على الحدود مع لبنان

( د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقف إطلاق على الحدود السورية اللبنانية.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: اتفاق بين وزارة الدفاع السورية ونظيرتها اللبنانية ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين".

من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع السورية أن الجيش اللبناني سلم 70 من عناصر النظام السوري السابق، بينهم ضباط برتب عليا دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ودخلوا بواسطة ثلاث حافلات عبر معبر العريضة على الحدود السورية اللبنانية دون الإفصاح عن اسمائهم.

وكان الجيش السوري اعلن مقتل 12 من عناصره في المواجهات مع مجموعات من حزب الله اللبناني في ريف حمص الغربي.