الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات

(د ب أ)

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن المحادثة الجديدة المقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة مهمة للغاية تحدد لهجة الحركة بأكملها لإحياء العلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف إن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.

وعلق بيسكوف على المحادثة الهاتفية الجديدة بين بوتين وترامب، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، قائلا: "هذه خطوة مهمة للغاية، ومن شأنها أن تحدد لهجة بقية التحرك".

وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين، الذين يناقشون نشر قوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أوكرانيا، يخططون لتفاقم الأسباب الجذرية للصراع، في حين لا يمكن حل الوضع إلا من خلال حل الأسباب الجذرية.

وقال بيسكوف تعليقا على المناقشات في الدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا، بشأن إمكانية إرسال فرقة إلى أوكرانيا: "هذا اتجاه خطير للغاية".

وأوضح بيسكوف أن قرار أمريكا بالانسحاب من المجموعة الدولية للتحقيق بممارسات روسيا في أوكرانيا، يعني أن أمريكا تعتبر هذه الوظيفة غير ضرورية.

وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في شهر فبراير الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.

كان الرئيس بوتين قد أعرب عن موافقته من حيث المبدأ على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، ولكنه وضع العديد من الشروط المسبقة لموافقة موسكو، بما في ذلك تنازلات إقليمية واسعة وضمانات أمنية لروسيا.