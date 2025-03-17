مخاوف إسرائيلية من استعداد حماس لشن هجوم جديد

وكالات

تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عما قالت إنها مخاوف لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من استعداد حركة حماس لشن هجوم جديد.

وقالت القناة إن الأمن رصد مؤخرا "حدثا غير عادي" قد يشير لمحاولة حماس التحضير لهجوم على إسرائيل، كما تم رصد ما وُصف بـ"زيادة في محاولات حماس تنفيذ عمليات ضد الجيش بغزة وداخل إسرائيل".

وأفادت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية بأن الفصائل الفلسطينية تستعد لاستئناف القتال، حيث شملت استعداداتها إعادة بناء قيادات ميدانية تضررت جراء الهجمات السابقة بينما تم توزيع أسلحة جديدة وإقامة مواقع عسكرية على الأرض.

وأوضحت المصادر أنه لا تقدم ملحوظًا في المفاوضات مع حركة حماس حتى الآن، مع الإشارة إلى أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو العودة للقتال.

وبحسب المعلومات، فإن حماس تمتلك حاليًا نحو 25 ألف مقاتل، بينما تقدر قوة حركة الجهاد الإسلامي بحوالي 5 آلاف مقاتل.

وفي الأسبوعين الماضيين، رصد الجيش الإسرائيلي تحركات مكثفة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استعدادًا لاستئناف القتال.