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حماس: لن نقبل العودة إلى مرحلة الصفر ومقترح ويتكوف يقتصر على تبادل الأسرى

10:56 م الإثنين 17 مارس 2025

أسامه حمدان

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وكالات

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن الحركة تتمسك بما تم الاتفاق عليه في المفاوضات، مشيرًا إلى استعدادهم لتقديم بعض التسهيلات لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف حمدان أنه لا يمكن العودة إلى نقطة الصفر، وأن حركة حماس على استعداد لتنفيذ أي خطوة تسهم في تسهيل تطبيق الاتفاق.

وأشار حمدان إلى أن الوسطاء لم يستطيعوا الضغط على إسرائيل لدخول المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدًا على ضرورة السماح بإدخال المعدات الطبية ومعدات رفع الأنقاض إلى قطاع غزة، مضيفا أن الحصار المفروض على القطاع، بالإضافة إلى إغلاق المعابر والتجويع، يعد أمرًا غير مقبول للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بمقترح ويتكوف، أكد حمدان أنه لا يشمل وقف إطلاق النار أو فتح المعابر أو إنهاء الحصار، بل يقتصر فقط على تبادل الأسرى بين الجانبين.

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أسامة حمدان العودة إلى مرحلة الصفر مقترح ويتكوف حماس المرحلة الثانية من الاتفاق
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