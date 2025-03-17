بسبب قيود الاحتلال.. الفلسطينيون يلجؤون لصناعة المنازل الخشبية لإيواء النازحين "فيديو"

وكالات

مع استمرار تعنت إسرائيل في منع إدخال البيوت الجاهزة إلى قطاع غزة، لجأ الفلسطينيون إلى صناعة المنازل الخشبية المعروفة بـ"الكرفانات" كبديل عاجل لإيواء آلاف النازحين والمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أعلنت أن مليون طفل في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وسط انعدام الضروريات الأساسية، مشيرة إلى أن مئات الآلاف منهم يفتقرون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأوضحت المنظمة في بيان عبر صفحتها، أن الهدنة المستدامة والوصول غير المقيد للمساعدات يمكنهما أن ينقذا الأرواح في قطاع غزة، محذرة من أن الأطفال في فلسطين يواجهون أوضاعًا مقلقة للغاية، إذ يعيشون في خوف وقلق شديدين ويعانون تداعيات حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية.