إعلان

بسبب قيود الاحتلال.. الفلسطينيون يلجؤون لصناعة المنازل الخشبية لإيواء النازحين "فيديو"

10:43 م الإثنين 17 مارس 2025

المنازل الخشبية لإيواء النازحين أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

مع استمرار تعنت إسرائيل في منع إدخال البيوت الجاهزة إلى قطاع غزة، لجأ الفلسطينيون إلى صناعة المنازل الخشبية المعروفة بـ"الكرفانات" كبديل عاجل لإيواء آلاف النازحين والمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أعلنت أن مليون طفل في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وسط انعدام الضروريات الأساسية، مشيرة إلى أن مئات الآلاف منهم يفتقرون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأوضحت المنظمة في بيان عبر صفحتها، أن الهدنة المستدامة والوصول غير المقيد للمساعدات يمكنهما أن ينقذا الأرواح في قطاع غزة، محذرة من أن الأطفال في فلسطين يواجهون أوضاعًا مقلقة للغاية، إذ يعيشون في خوف وقلق شديدين ويعانون تداعيات حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منازل خشبية لإيواء النازحين منع إدخال البيوت الجاهزة الحرب الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر
* الرئيس السيسي يمازح الفنان سامح حسين: "فين القطايف؟"