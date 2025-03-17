العدل الأمريكية وإف.بي.آي يعلنان تشكيل فريق عمل لملاحقة حماس

(أ ب)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين عن تشكيل فريق عمل للتحقيق مع حركة حماس بشأن هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، بالإضافة إلى انتهاكات محتملة للحقوق المدنية وأعمال معاداة السامية من قبل أي شخص يدعم الحركة.

وقالت الوزارة إن الوكلاء والمدعين العامين المشاركين في فرقة العمل المشتركة للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر، أو "فرقة العمل المشتركة 7 - 10"، سيحققون ويتطلعون إلى توجيه اتهامات ضد عناصر حماس المسؤولين مباشرة عن الهجوم في جنوب إسرائيل.

وقالت المدعية العامة بام بوندي في بيان أعلنت فيه عن فرقة العمل: "لن يفوز إرهابيو حماس الهمجيون - وستكون هناك عواقب".

ووفقا للبيان، سيحقق فريق العمل، المكون من مدعين عامين ومسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.أي"، أيضًا في انتهاكات الحقوق المدنية والأعمال الإرهابية المحتملة من قبل أي شخص يقدم الدعم أو التمويل لحماس.

وقالت وزارة العدل إن عملاء الـ(إف.بي.أي) سيكونون جزءاً لا يتجزأ من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الإسرائيلي.