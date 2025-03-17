البنتاجون: سنستخدم القوة المميتة المفرطة في اليمن

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأمريكية ستستخدم "القوة المميتة المفرطة" في اليمن حتى تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أنها قضت على العشرات من قادة الحوثيين خلال الضربات الأخيرة.

وشددت الوزارة على أن الغارات لا تهدف إلى تغيير النظام في اليمن، وليست هجومًا بلا نهاية، لكنها تهدف إلى استعادة حرية الملاحة البحرية وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي.

وأوضحت أن الموجة الأولى من الضربات أصابت أكثر من 30 هدفًا، بما في ذلك مواقع تدريب وبنية تحتية للطائرات المسيّرة، إلى جانب مراكز قيادة وتحكم وقدرات تصنيع الأسلحة.

كما أشارت إلى أن إيران مستمرة في دعم الفصائل المسلحة في المنطقة، بما في ذلك إرسال مساعدات لحماس وحزب الله، وتوفير أنظمة استطلاع ومعلومات استخبارية للحوثيين.

وأضافت الوزارة أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين، مؤكدة أن التقارير تشير إلى محاولات الجماعة استهداف الجنود الأميركيين بصواريخ باليستية ومسيرات، لكنها لم تكن فعالة.