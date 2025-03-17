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الحوثيون: لدينا خيارات تصعيدية أكبر

09:42 م الإثنين 17 مارس 2025

الحوثيون

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وكالات

أكد زعيم جماعة "أنصار الله" أن حاملة طائرات أمريكية اضطرت للابتعاد مسافة 1300 كيلومتر إلى أقصى شمال البحر الأحمر بعد اشتباك مع قوات الجماعة.

وأضاف أن المواجهة مع الولايات المتحدة مستمرة من خلال استهداف حاملات الطائرات والبوارج والقطع الحربية الأمريكية، مشيرًا إلى امتلاك الجماعة خيارات تصعيدية أكبر في حال استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شددت على أنها ستستخدم "القوة المميتة المفرطة" لتحقيق أهدافها، مؤكدة أنها نفذت سلسلة من الضربات الدقيقة ضد الحوثيين لضمان حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي.

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الحوثيون البحر الأحمر الولايات المتحدة حاملات الطائرات البنتاجون
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