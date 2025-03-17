إعلام عبري يكشف سبب إقالة رئيس الشاباك: تقرير للجهاز حمل نتنياهو المسؤولية عن 7 أكتوبر

وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن السبب الحقيقي وراء إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، يعود إلى ملحق سري في التحقيقات لم يُنشر بعد، ويتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن إيصال إسرائيل إلى أحداث السابع من أكتوبر.

وأشارت القناة إلى أن هذا الملحق قد يكون له تداعيات سياسية وأمنية كبيرة، خاصة في ظل التوترات الداخلية حول إدارة الحكومة للأزمة الأمنية الأخيرة.

كانت القناة 13 الإسرائيلية قالت إنه تم تقديم أول التماس إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأفادت القناة، أن جامعة تل أبيب أعلنت إضرابا لمدة ساعتين غدا الأربعاء احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف بين نتنياهو وبار تصاعد على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.