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سكاي نيوز: إدارة ترامب أبدت موافقة على الخطة المصرية في غزة

08:39 م الإثنين 17 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات
أكد مصدر فلسطيني اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت موافقة مبدئية على الخطة المصرية المتعلقة بغزة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن واشنطن استفسرت من القاهرة حول إمكانية استبعاد حركة "حماس" من المشهد السياسي والإداري في القطاع، مشيرًا إلى ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على تولي اللجنة الحكومية الفلسطينية مسؤولية إدارة غزة بدعم عربي ودولي.
وأكد المصدر أن هناك مشاورات مرتقبة بين مصر والولايات المتحدة نهاية مارس، بهدف وضع آليات تنفيذ وجداول زمنية للخطة المصرية.
كانت القاهرة قد صاغت هذه الخطة، التي تبناها القادة العرب خلال قمة طارئة عقدت في العاصمة المصرية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد القمة لخطة إعادة إعمار غزة.
وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح القمة، أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، مشيرًا إلى أن مصر ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لدعم جهود إعادة الإعمار، بالتوازي مع إنشاء لجنة مستقلة لإدارة القطاع.

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