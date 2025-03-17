البيت الأبيض: ترامب يتحدث غدًا إلى بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث غدًا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما صرح به البيت الأبيض.

وقال ترامب، "سنبحث مع بوتين قضية الأراضي والمحطات النووية في أوكرانيا.. قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدًا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الإثنين، أعلن مقر الرئاسة الروسي (الكرملين) أنه يعد المواضيع المدرجة على جدول محادثة الغد بين بوتين وترامب، لافتًا إلى أنها ستركز بشكل رئيسي على مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية.

وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين ترامب وبوتين، استمر ساعة ونصف الساعة، ، في فبراير الماضي، اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا وعودة العلاقات بين البلدين.

وذكر الكرملين، آنذاك، أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا تبادل الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.