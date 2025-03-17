بريطانيا: حل الدولتين هو الطريق للتغلب على الأزمة في قطاع غزة

وكالات

أدانت بريطانيا منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومعاقبة سكان القطاع الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه "لا يمكن أن يكون لحركة حماس أي دور في قطاع غزة".

وأضاف لامي، أنه على إسرائيل أن تدافع عن أمنها لكن من غير المقبول أن تمنع المساعدات عن غزة، مشيرًا إلى أن منع إيصال المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي.

وتابع: "عبرنا للإسرائيليين عن قلقنا بشأن نقص المساعدات التي تدخل قطاع غزة"، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الطريق للتغلب على هذا التحدي الأكثر تعقيدًا.

كما علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على الملاحة في البحر الأحمر، قائلًا: "استهداف الحوثيين سفن الشحن في البحر الأحمر أمر غير مقبول ولا يمكن أن يمر دون رادع".

وأضاف "إيران بحاجة لأن تتعامل بجدية مع طموحاتها النووية والخيار العسكري مطروح على الطاولة".