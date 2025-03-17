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السودان.. ارتفاع عدد ضحايا قصف الدعم السريع لأم درمان إلى 7 قتلى

07:48 م الإثنين 17 مارس 2025

قوات الدعم السريع

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وكالات

أفادت وزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم، بارتفاع عدد الضحايا المدنيين بقصف الدعم السريع بأم درمان إلى 7 قتلى و43 جريحًا من المواطنين المدنيين العزل.

وقال تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إن الدعم السريع كثفت من قصفها المدفعي أثناء أداء صلاة التراويح واكتظاظ الميادين بالأطفال والشباب الذين يمارسون كرة القدم على الأحياء السكنية بالحارتين 29 و43.

وأضاف: "أدى القصف الذي شهدته المنطقة مساء الأحد بالمدفعية الثقيلة على المواطنين إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم طفلين وإصابة 43 آخرين بينهم 18 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة".

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