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إدارة ترامب: سفير جنوب إفريقيا يجب أن يغادر أمريكا بحلول يوم الجمعة

07:38 م الإثنين 17 مارس 2025

جنوب إفريقيا

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واشنطن (أ ب)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن سفير جنوب أفريقيا في واشنطن، الذي تم إعلان أنه شخص غير مرغوب فيه الأسبوع الماضي، يجب أن يغادر البلاد بحلول يوم الجمعة.

وبعد أن قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن السفير إبراهيم رسول لم يعد موضع ترحيب في الولايات المتحدة ونشر قراره يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استدعاء موظفي سفارة جنوب أفريقيا إلى وزارة الخارجية وإعطائهم مذكرة دبلوماسية رسمية توضح القرار، حسبما ذكرت الوزارة.

وقالت وزارة الخارجية: "لقد أبلغنا السفارة بأن السفير رسول غير مقبول من جانب الولايات المتحدة ليكون ممثلًا لبلاده".

وأوضحت أن امتيازات وحصانات رسول الدبلوماسية انتهت اليوم الاثنين وأن عليه مغادرة الولايات المتحدة بحلول يوم الجمعة. ولم يكن من الواضح إذا كان رسول موجودًا حاليًا في الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، عن قراره في منشور على موقع "اكس" أثناء عودته إلى الولايات المتحدة من اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في كندا. وفي المنشور، اتهم روبيو السفير رسول بأنه "سياسي عنصري" يكره الرئيس دونالد ترامب.

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