أمريكا ترحل طبيبة لبنانية بعد العثور بهاتفها على صور لشخصيات في حزب الله

وكالات

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن السلطات الأمريكية رحلت طبيبة لبنانية تحمل تأشيرة بعد العثور بهاتفها على صور لشخصيات في حزب الله اللبناني.

وكشفت وثائق قضائية، أمس الأحد، أن السلطات الأمريكية قامت بترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية (34 عاماً) من رود آيلاند، وتعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة "براون"، إلى لبنان، ما يعد مخالفًا لأمر قضائي يمنع ترحيل حاملي التأشيرات الأمريكية فورًا من البلاد.

وكان من المقرر أن يكون ترحيل علوية محور جلسة استماع، اليوم الاثنين، أمام قاض اتحادي في مدينة بوسطن.