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فرنسا تقترح فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا

07:20 م الإثنين 17 مارس 2025

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

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وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه اقترح في اجتماع أوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا.

وفي الأيام الأخيرة الماضية، شهدت سوريا أعمال عنف تسببت في مقتل نحو 1400 شخصًا وإصابة أخرين.

وبدأ التوتر في 6 مارس الجاري، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشكلت السلطات السورية الجديدة، لجنة بحث وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، والتي أعلنت استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية.

وأفادت اللجنة، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارًا بتشكيلها، وتضم 5 قضاة ومحاميًا وعميد أمن جنائي وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة.

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جان نويل بارو فرنسا العلويين سوريا
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