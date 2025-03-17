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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل

07:10 م الإثنين 17 مارس 2025

أفيجدور ليبرمان

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وكالات

قال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وأضاف ليبرمان، "العام المقبل سيقولون إنه لا حاجة لانتخابات، لأننا في حرب وهو نفسه مبرر عدم الاستقالة بعد 7 أكتوبر 2023".

وصرح ليبرمان، أنه لا نية حتى الآن لإنهاء الحرب، وسيكون تأجيل موعد الانتخابات ممكنًا وهذا سيناريو حقيقي.

ورفض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأغلبية الأصوات حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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أفيجدور ليبرمان إسرائيل بيتنا بنيامين نتنياهو
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