الكنيست الإسرائيلي يرفض حجب الثقة عن حكومة نتنياهو



وكالات

رفض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأغلبية الأصوات حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووجه مسؤولون عدة انتقادات لنتنياهو عقب إعلانه إقالة رئيس الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.

ونقلت القناة 12 العبرية عن أمنيين إسرائيليين سابقين، قولهم بشأن إقالة رئيس الشاباك، إن نتنياهو غير مؤهل لإقالة أحد.

وقبل ساعات قليلة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة رئيس جهاز الشاباك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت"، إذ تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.