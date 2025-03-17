إعلان

الكنيست الإسرائيلي يرفض حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

06:55 م الإثنين 17 مارس 2025

الكنيست الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

رفض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأغلبية الأصوات حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووجه مسؤولون عدة انتقادات لنتنياهو عقب إعلانه إقالة رئيس الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.

ونقلت القناة 12 العبرية عن أمنيين إسرائيليين سابقين، قولهم بشأن إقالة رئيس الشاباك، إن نتنياهو غير مؤهل لإقالة أحد.

وقبل ساعات قليلة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة رئيس جهاز الشاباك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت"، إذ تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيست الإسرائيلي حكومة نتنياهو بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - قرار جديد من النيابة في واقعة سائق الفردوس
من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر
"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو
احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان