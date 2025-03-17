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حماس: العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف النار بغزة

06:54 م الإثنين 17 مارس 2025

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للمواطنين العزل".

وأضافت حماس، أن جرائم الاحتلال وإغلاق المعابر تعبير عن إصرار حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو على التهرب من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابعت "حكومة الاحتلال لا تكترث لحياة أسراها في قطاع غزة ولا للقوانين الدولية والإنسانية".

ودعت حركة حماس الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للتدخل فورًا لكبح جرائم الاحتلال واعتداءاته المتواصلة.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مسؤولة لكسر الحصار عن قطاع غزة ووقف جريمة التجويع والتعطيش الإسرائيلية.

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