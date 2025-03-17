ترامب: إيران ستتحمل مسؤولية كل رصاصة يطلقها الحوثيون

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مئات الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) كلها تنبع من إيران وهي من صنعها.

وهدد ترامب، بأن "أي هجوم أو رد آخر من قِبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".

وأضاف ترامب، "إيران لعبت دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين وتدعي أنها فقدت السيطرة عليهم لكن ذلك غير صحيح، إذ تقدم طهران الأسلحة وتزود الإرهابيين بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة".

وتابع الرئيس الأمريكي، "سننظر إلى كل رصاصة يطلقها الحوثيون من الآن فصاعدًا على أنها تطلق من أسلحة إيران وقيادتها"، مضيفًا "إيران ستتحمل مسؤولية كل رصاصة تطلق وستعاني من عواقب وخيمة".

وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أول أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل، مطالبًا إيران "بوقف فوري" للدعم الذي تقدمه للحوثيين، متوعدًا بمحاسبة طهران "بشكل كامل" على تصرفات وكلائها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة إيران الخارجية، داعيًا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".

و قال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة الضغوط على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.