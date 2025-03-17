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وزير المالية السوداني يوضح حقيقة بيع سيارات المواطنين المحروقة لشركة مصرية

06:19 م الإثنين 17 مارس 2025

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم

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وكالات

علق وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، على الأخبار المتداولة حول بيع هياكل سيارات المواطنين المحروقة لشركة مصرية، إذ نفي صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن هذه الإشاعات عارية تمامًا عن الصحة وتأتي ضمن حملات إعلامية مغرضة تهدف إلى تشويه الحقائق والإساءة للوزارة.

وقال إبراهيم، إن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية تلتزم بالشفافية والمصداقية في جميع تعاملاتها.

وذكر وزير المالية السوداني، في تصريحات رسمية، أن الوزارة لا تملك أي صلاحية أو حق في بيع ممتلكات المواطنين الخاصة، مشددًا على أن الحديث عن تورط الوزارة في مثل هذه المعاملات لا أساس له من الصحة.

وأشار إبراهيم، إلى أن بعض الجهات الإعلامية التي تنشر هذه الأخبار مدفوعة الأجر، وتسعى لإثارة البلبلة، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بتضليل الرأي العام أو المساس بحقوق المواطنين.

ودعا وزير المالية السوداني، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم تصديق أي أخبار غير موثقة أو الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، والاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات الصحيحة.

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