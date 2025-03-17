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وزير الخارجية الأردني: الشعب السوري يستحق العيش بكرامة بعد عقود من المعاناة

06:01 م الإثنين 17 مارس 2025

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن مؤتمر بروكسل كان التزامًا أوروبيًا ثابتًا في دعم الشعب السوري.

وأكد الصفدي، خلال كلمة في اجتماع المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الشعب السوري يستحق العيش بكرامة بعد عقود من المعاناة، مشيرًا إلى أن سوريا آمنة تصب في مصلحة الجميع.

وأوضح أن مشاريع التعافي مهمة جدًا في تأمين ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفًا "وقفنا بجانب أشقائنا السوريين في وقت المخاطر ونقف إلى جانبهم اليوم".

وتابع وزير الخارجية الأردني، "نستضيف 1.3 مليون سوري على أرضنا ونقدم لهم نفس التعليم والدواء الذي نحصل عليه.. ومن دون دعم لنا لم نكن قادرين على تلبية احتياجات اللاجئين السوريين".

وذكر الصفدي أن السوريون يستحقون بلدًا خاليًا من الإرهاب والظلم كي يعيشوا بسلام.

وصرح وزير الخارجية الأردني، أن أعمال إسرائيل في سوريا غير قانونية وتهدد الاستقرار وعليها احترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا مهم لاستقرار المنطقة ويجب مساعدة الحكومة السورية على ذلك.

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أيمن الصفدي الأردن سوريا
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