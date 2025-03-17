الخارجية الأمريكية: الحوثيين قراصنة وليسوا نظامًا ولا حكومة معترف بها

وكالات

أفادت الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس بيزنس" الإخبارية، بأن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن قراصنة وليسوا نظامًا ولا حكومة معترفًا بها".

وأضافت: "الحوثيون يحتجزون اليمن والممر المائي رهينتين وهاجموا سفننا أكثر من 100 مرة"، مشيرة إلى أن أعمال الجماعة تؤثر على العالم ودول غيرت مسار سفنها حول أفريقيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، "عمليتنا في اليمن ليست ردًا بالمثل، بل ديناميكية تتعلق بأجندة الرئيس دونالد ترامب".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أول أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.

وقال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.