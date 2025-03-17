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وزير الخارجية السوري: إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974 وتتوغل داخل أراضينا

05:20 م الإثنين 17 مارس 2025

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

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وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال كلمة له في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل اليوم الإثنين، إن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974 وتتوغل "داخل أراضينا بما يشكل خطرًا على سيادتنا وسلامة شعبنا".

وتسعى إسرائيل لتعزيز تواجدها في المنطقة العازلة وجبل الشيخ وبعض المناطق في الجنوب السوري والتي سيطرت عليهم عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ووصل الشيباني، اليوم الاثنين، إلى بروكسل، للمشاركة في المؤتمر التاسع للمانحين بعنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، وتعدّ هذه المرة الأولى التي تشارك سوريا.

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