الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من 720 مليون يورو لدعم سوريا

وكالات

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لتأدية دوره في سوريا ومواصلة تقديم المساعدة، مشيرة إلى أن لدى التكتل مقاربة من 4 خطوات بشأن سوريا تعتمد على جاهزية السلطات هناك.

وأوضحت كالاس، أن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدمًا في خطة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لافتة إلى أنه سيتعهد بأكثر من 720 مليون يورو لدعم السوريين.

وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى أن هذا الدعم سيشمل مساعدات غذائية وطبية، فضلًا عن دعم إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في سوريا.

وقالت كالاس، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم المستمر للنازحين السوريين في دول الجوار، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لمساعدة السوريين على التعافي من آثار الحرب، مضيفة: "علينا أن نتيح للشعب السوري الوصول إلى النظام المصرفي".

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية ضد مرتكبي العنف، قائلة "نريد محاسبة الضالعين في العنف هناك".

وتابعت كالاس: "التعاون في مجال الأمن وإدارة السجون التي تضم (الإرهابيين) أمر مهم جدًا، ونندد باستهداف المدنيين".

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لدمج المجتمع المدني في العملية السياسية، معربة عن أمل التكتل في إنشاء حكومة شاملة بسوريا.

وقالت كالاس، إنه آن الأوان لأن يعيش جميع السوريين بأمن وسلام، مشيرة إلى أن "هناك أطراف لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا كتنظيم الدولة ونظام الرئيس المخلوع بشار الأسد".

وصرحت أن هناك جهات خارجية تسعى لتأجيج الصراعات بين السوريين.

ورحبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بالاتفاق الذي عقدته الحكومة السورية مع الأكراد، الإثنين الماضي.