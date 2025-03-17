الاتحاد الأوروبي: ما هو مهم للأوروبيين ألا يكون لحماس دور في إعادة إعمار غزة

وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في قطاع غزة.

وأضافت كالاس، "ما هو مهم جدًا للأوروبيين ألا يكون لحركة حماس أي دور في إعادة إعمار غزة".

وفي 4 مارس الجاري، استضافت مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، قمة عربية غير عادية بشأن القضية الفلسطينية، واعتمدت القمة الخطة التي قدمتها القاهرة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتتزايد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن قطع الكهرباء وإمداد الوقود إلى القطاع.