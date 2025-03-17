إعلان

الاتحاد الأوروبي: ما هو مهم للأوروبيين ألا يكون لحماس دور في إعادة إعمار غزة

04:37 م الإثنين 17 مارس 2025

كايا كالاس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في قطاع غزة.

وأضافت كالاس، "ما هو مهم جدًا للأوروبيين ألا يكون لحركة حماس أي دور في إعادة إعمار غزة".

وفي 4 مارس الجاري، استضافت مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، قمة عربية غير عادية بشأن القضية الفلسطينية، واعتمدت القمة الخطة التي قدمتها القاهرة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتتزايد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن قطع الكهرباء وإمداد الوقود إلى القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كايا كالاس الاتحاد الأوروبي إعمار غزة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر
"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو
احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان