إعلام عبري: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب رفضها للمفاوضات المباشرة مع حماس

وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمريكي، قوله إن محادثات المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الأسرى آدم بولر مع حركة حماس، قد تم تنسيقها مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تكن على علم كامل بها.

وذكر المسؤول الأمريكي، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ضغط لاحقًا على الأمريكيين لتهميش مبعوث الأسرى.

وفي سياق متصل، نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل تواصلت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعبير عن رفضها للمفاوضات المباشرة مع حركة حماس.

وفي الأيام القليلة الماضية، عقد بولر لقاءات مباشرة مع قادة من حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وتسببت هذه المحادثات في غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وبعض القادة الإسرائيليين، خاصة بعدما وصف بولر مفاوضي حماس بأنهم "لطيفون".

وعبر الوزير الإسرائيلي رون ديرمر، عن استيائه للمبعوث الأمريكي آدم بولر خلال مكالمة هاتفية مشحونة بالتوتر الأسبوع الماضي، وفق موقع "أكسيوس".