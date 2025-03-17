إعلان

مديرة الاستخبارات الأمريكية تحث على اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين

03:58 م الإثنين 17 مارس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي جابارد، قولها: "على المتضررين من اضطراب التجارة بالبحر الأحمر تبني إجراءات ضد الحوثيين".

وأضافت جابارد، "يجب ألا نكون بوضع يجبرنا على إعادة توجيه التجارة المارة بالبحر الأحمر".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أول أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.

وقال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيين الاستخبارات الأمريكية البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر
"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو
احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان