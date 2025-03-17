مديرة الاستخبارات الأمريكية تحث على اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين

وكالات

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي جابارد، قولها: "على المتضررين من اضطراب التجارة بالبحر الأحمر تبني إجراءات ضد الحوثيين".

وأضافت جابارد، "يجب ألا نكون بوضع يجبرنا على إعادة توجيه التجارة المارة بالبحر الأحمر".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أول أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.

وقال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.