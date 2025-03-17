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رواندا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا

03:54 م الإثنين 17 مارس 2025

رواندا وبلجيكا

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(وكالات)

أعلنت رواندا، اليوم الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وأمهلت جميع الدبلوماسيين البلجيكيين 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد تصاعد التوترات بين البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بشأن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوست أن بلاده سترد بالمثل عبر طرد الدبلوماسيين الروانديين من بروكسل، وإعلانهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مؤكدًا أن بلجيكا ستشجب الاتفاقيات الثنائية مع رواندا كإجراء تصعيدي.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، عبّر بريفوست عن أسفه للقرار الرواندي، معتبرًا أنه "غير متناسب"، وقال: "هذا القرار يوضح أنه عندما تكون لدينا خلافات مع رواندا، فإنها تفضل عدم الدخول في حوار. ستتخذ بلجيكا الإجراءات المناسبة".

تأتي هذه الأزمة في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد اتهمت رواندا بدعم جماعة "إم23" المتمردة، وهي اتهامات دعمتها الحكومة البلجيكية، مما أثار غضب كيغالي.

وردًا على ذلك، صرح الرئيس الرواندي بأن "بلجيكا تحمل رواندا مسؤولية المشاكل في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، في إشارة إلى تصاعد الخلافات بين البلدين.

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