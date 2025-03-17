لابيد: أحزاب المعارضة الإسرائيلية قررت تقديم التماس مشترك للمحكمة العليا ضد إقالة بار

وكالات



قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه في اللحظة التي بدأ فيها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إجراء تحقيقات في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الأخير إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار بشكل متسرع وغير قانوني.



وأضاف لابيد، أن "رؤساء أحزاب المعارضة اجتمعوا اليوم لتنسيق المواقف وكبح هذا الإجراء غير المسؤول"، مشيرًا إلى أن أحزاب المعارضة قررت تقديم التماس مشترك للمحكمة العليا ضد إقالة بار.



وصرح لابيد أن الهدف من إقالة رئيس الشاباك هو تشويش التحقيقات الجنائية الخطيرة في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.



وقبل ساعات قليلة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة رئيس جهاز الشاباك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".

و تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.