إدانة رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلي باتهامات جديدة

تبليسي- (د ب أ)

صدر حكم آخر بالسجن أربع سنوات ونصف بحق رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون منذ 2011، وذلك بناء على دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وأدين الرئيس السابق /57 عاما/ أيضا بالاختلاس الأسبوع الماضي وصدر بحقه حكم بالسجن تسع سنوات في محاكمة وصفها هو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها ذات دوافع سياسية.

وقالت المحكمة الواقعة في تبليسي اليوم الإثنين، إنه ثبت أن ساكاشفيلي عبر الحدود سرا في 2021، ليصل إجمالي إداناته إلى أربعة.

وصدر حكمان بالسجن بالفعل ضد ساكاشفيلي في 2018 غيابيا بينما كان يعيش في الخارج، بما في ذلك إساءة استغلال المنصب. وأدت عودته إلى جورجيا في 2021 الآن إلى الإدانة الجديدة. وكان ساكاشفيلي رئيسا مواليا للغرب لحزب الحركة الوطنية المتحدة من 2004 إلى 2013.

وبحسب وسائل الإعلام الجورجية، مازالت هناك قضية ضده للتفكيك العنيف لمظاهرات المعارضة في 2007، وفيها يواجه السجن أيضا من خمس إلى ثماني سنوات.

كما أعلن حزب الحلم الجورجي الموالي للكرملين عن نيته تحميل ساكاشفيلي المسؤولية عن الحرب بين جورجيا وروسيا في 2008.