الكرملين يؤكد خطط إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب غدا بشأن أوكرانيا

موسكو- (أ ب)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خطط إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، وسط استمرار الجهود لإنهاء القتال في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي اليومي عبر الهاتف، "نعم، هذا صحيح، يجري الإعداد لإجراء هذه المحادثة يوم غد الثلاثاء".

وامتنع بيسكوف عن كشف أي تفاصيل بخصوص ما سيتحدث عنه الرئيسان، قائلا "نحن لا نستبق الأحداث أبدا" و"محتوى المحادثات بين الرئيسين لا يخضع لأي نقاش مسبق".